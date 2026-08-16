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Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 294'e Yükseldi

Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 294'e Yükseldi
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Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e, yaralı sayısı ise 3.935'e yükseldi. 320 kişiden hala haber alınamazken, 353 kişi kurtarıldı. Depremden 448 belediyede 115.461 kişi etkilendi, 14.493 ev yıkıldı ve 81.506 ev hasar gördü. Hükümet, ABD, Ekvador ve İsrail'den uluslararası arama ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırılmasını onayladı.

BOGOTA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da kısa süre önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e yükselirken, 3.935 kişi de yaralandı. 320 kişiden hala haber alınamazken 353 kişi ise kurtarıldı.

Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Ajansı cumartesi günkü son güncellemesinde, depremde 15 bölgeye bağlı 448 belediyede 54.008 aile ve 115.461 kişinin etkilendiği, 66 binanın çöktüğü, 14.493 evin yıkıldığı ve 81.506 evin ise hasar gördüğünü bildirdi.

Ajans, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin ABD, Ekvador ve İsrail'den Birleşmiş Milletler onaylı arama ve kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere uluslararası yardımın konuşlandırılmasını onayladığını belirtti.

Ajans, Kolombiya'nın acil durum müdahale kapasitesinin şu ana kadar yetersiz kalmadığını, yetkililerin ise ek uluslararası desteğe duyulan ihtiyacı değerlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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