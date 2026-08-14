Haberler

Kolombiya depreminde can kaybı 281'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 281'e, yaralı sayısı 3.971'e çıktı; 379 kişiden haber alınamıyor. Deprem 15 bölge ve 426 belediyede 102 binden fazla kişiyi etkiledi, 10.677 ev yıkıldı.

Video Biçimi: 720 x 1280 25.0fps MP4

Dosya Boyutu: 10.90 MB


HABER: Kolombiya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi

TARİH: 14 Ağustos 2026

UZUNLUK: 00: 00: 39

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Gündem


ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kolombiya'da kurtarma çalışmalarından görüntüler


HABERİN İÇERİĞİ:

Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.


ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, depremin 15 bölge ve 426 belediyede 44.936 aileyi ve 102.105 kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, 10.677 ev tamamen yıkılırken, 65.841 ev hasar gördü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi

Yurt dışından getirilen araçlarda kurallar sil baştan değişti
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj

Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti