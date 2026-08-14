Kolombiya depreminde can kaybı 281'e yükseldi

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HABER: Kolombiya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi

TARİH: 14 Ağustos 2026

UZUNLUK: 00: 00: 39

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Gündem





ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kolombiya'da kurtarma çalışmalarından görüntüler





HABERİN İÇERİĞİ:

Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.





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Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, depremin 15 bölge ve 426 belediyede 44.936 aileyi ve 102.105 kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, 10.677 ev tamamen yıkılırken, 65.841 ev hasar gördü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua