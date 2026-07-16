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Kolombiya'nın seçilmiş yönetimi İsrail ile ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı

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Kolombiya'da ağustosta görevi devralacak seçilmiş yönetim, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı. İsrail Dışişleri Bakanı ile Kolombiya'nın seçilmiş Dışişleri Bakanı Washington'da bir araya geldi.

Kolombiya'da geçen ay yapılan seçimlerin ardından ağustosta görevi devralacak seçilmiş yönetim, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Kolombiya'da seçilmiş yönetimin Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar'ın ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ikilinin İsrail ile Kolombiya arasında diplomatik ve ekonomik ilişkilerin tam olarak yeniden kurulması ve karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda anlaştığı aktarıldı.

Saar'ın Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen 2. tur seçimini kazanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ile telefonda görüştüğü hatırlatılan açıklamada, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağı ileri sürüldü.

Espriella, görevi 7 Ağustos'ta devralacak

Kolombiya'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş Cumhurbaşkanı ilan edilen Abelardo de la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini almıştı.

Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etmişti.

Petro yönetiminde Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma varan saldırılar nedeniyle 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuş, sonraki süreçte İsrail'e karşı ekonomik adımlar atmıştı.

Espriella ise seçimlerin ardından İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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