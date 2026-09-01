Kolombiya'da Polis Karakoluna Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Kuzey Santander yönetim bölgesinde polis karakolu yakınlarında patlayıcı yüklü taksiyle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Cucuta Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, saldırının yerel saatle 23.15 sıralarında patlayıcı tuzaklanmış bir taksinin polis karakolu yakınlarında infilak ettirilmesiyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Cucuta'ya giderek Silahlı Kuvvetler komuta kademesinin tamamının yer alacağı Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılacağını vurgulayan de la Espriella, "Halkımıza saldıranları yakalayana, yapılarını çökertene ve topluluklarımıza huzuru geri getirene kadar demir yumrukla takip edeceğiz. Teröristlerin korku salmak istediği her yerde, devlet tüm gücüyle var olacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının arkasında silahlı isyancı örgüt ELN'in olduğu değerlendiriliyor.

Barış masası devrildi, "Demir Yumruk" dönemi başladı

Görevi 7 Ağustos'ta devralan de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genel Kurmayı (EMBF), silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) dahil üç yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

De la Espriella'nın talimatıyla Guaviare eyaletinde düzenlenen son bombardımanda 10 FARC muhalifinin etkisiz hale getirilmesi ve ölenler arasında 3 çocuğun bulunması ülkede tartışmalara yol açarken, hükümet kararlılık mesajı vererek saha operasyonlarının artarak devam edeceğini bildirmişti.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin "Tam Barış" (La Paz Total) kapsamında ülkedeki silahlı gruplarla yürüttüğü barış müzakerelerini sona erdireceğini seçim kampanyasında vadeden de la Espriella, yasa dışı silahlı gruplara ve genel olarak suç örgütlerine karşı "demir yumruk" politikası uygulayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA