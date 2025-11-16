Kolombiya'da Operasyon Sırasında 6 Çocuğun Ölümü Üzerine Tartışmalar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılıkçılarından oluşan Estado Mayor Central (EMC) üyelerine yönelik operasyonda ölen 6 çocuk için "son derece" üzgün olduklarını söyledi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı kırsal bölgede EMC üyelerini hedef alan operasyona değindi.

Operasyon sırasında hayatını kaybeden 6 çocuğu hatırlatan Petro, şunları kaydetti:

"Elbette her insanın ölümü, hele ki çocukların ölümü son derece üzücüdür. Ancak Ivan Mordisco'nun 150 adamının ormanda ilerlemesine izin verilseydi, birkaç kilometre ötede görev yapan 20 genç asker pusuya düşürülecekti. Belki de bugün bana yöneltilen eleştiri, askerlerin pusuya düşürülmesine izin vermiş olmam olurdu. Onların hayatını kurtarmak için risk alarak karar verdim. Haritaları kırmızıya boyamak kolaydır ancak toprakların geri alınmasının risklerini kabul etmek zordur."

Hükümeti döneminde yapılan operasyonlarda 2 bin 400'ten fazla çocuğun silahlı grupların elinde kurtarıldığını vurgulayan Petro, çok sayıda silahlı kişinin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ombudsman Ofisi Müdürü Iris Marin ise basına yaptığı açıklamada, uluslararası insan haklarına uyulması çağrısında bulunarak, "Bütün bunlar üzücü. Bu, en savunmasız olanları etkileyen, korunmasız oldukları için silah altına alınan ve şimdi askeri hedeflere dönüştürülen çocukları etkileyen, acı verici ve insanlık dışı bir savaştır." diye konuştu.

Kolombiya Temsilciler Meclisi Üyesi Katherine Miranda da operasyonda ölen çocuklar nedeniyle Savunma Bakanı Pedro Sanchez hakkında gensoru önergesi sunacağını açıkladı.

Ordunun 12 Kasım'daki operasyonunda silahlı 25 EMC üyesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmamıştı.