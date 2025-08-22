Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 ölü, 36 yaralı

Kolombiya'nın Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Hava Üssü yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. Kolombiya Hava Kuvvetleri, bombalı "terör saldırısının" perşembe günü yerel saatle 14.50 civarında düzenlendiğini belirterek, Kolombiyalıların güvenliğini kararlılıkla koruyacaklarını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belediye başkanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik komuta merkezi faal durumda ve tüm yardım kuruluşları acil duruma müdahale ediyor" denildi.Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin açıklamasında ise saldırının amacını ve faillerini belirlemek üzere soruşturma yürütüldüğü ve saldırının tesislere ve personele verdiği zararın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.