Kolombiya'da Düşen Askeri Uçakta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 68'e Yükseldi

BOGOTA, 25 Mart (Xinhua) -- Kolombiya'nın güneyindeki Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen askeri uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Puerto Leguizamo Belediye Başkanı Luis Bustos salı günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü 128 kişi taşıyan Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi nakliye uçağının Puerto Asis'e gitmek üzere Puerto Leguizamo'dan havalandığını ve kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü belirtti.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olan bölge sakinlerinin bazı kazazedeleri kurtardığını kaydeden Bustos, bu sayede can kayıplarının yükselmesinin önlendiğini de ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uçağın 40 yılı aşkın süredir hizmette olduğunu ve 2018-2022 yılları arasında görev yapan Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde ABD'den temin edildiğini açıkladı.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemeye yönelik soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua