Kolombiya'daki 7,4 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 111'e Yükseldi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella, ülkenin batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.
(ANKARA) - Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella, ülkenin batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.
Deprem, Choco yönetim bölgesinin yanı sıra Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga'da da hissedildi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella, deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.