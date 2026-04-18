Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i ziyaret edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 24 Nisan'da Venezuela'ya giderek Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile başkent Caracas'ta görüşeceğini açıkladı.

İspanya ziyareti kapsamında Barcelona'da bulunan Petro, İspanyol haber ajansı EFE ve RTVE televizyonuna verdiği röportajda temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petro, daha önce Rodriguez'i Kolombiya'ya davet ettiğini ancak söz konusu girişimin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Rodriguez'i 24 Nisan'da Caracas'ta ziyaret edeceğini dile getiren Petro, Kolombiya'daki deyişe atıfta bulunarak "Eğer Muhammed bana gelmiyorsa, ben ona giderim." dedi.

Petro, Rodriguez'i ülkesindeki Cartagena kentine daha önce davet ettiğini ancak bu teklifin kabul edilmediğini, daha sonra planlanan sınır görüşmesinin ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi.

Söz konusu ziyaretin, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD müdahalesi sonrası alıkonulmasının ardından bir Latin Amerika lideri tarafından gerçekleştirilecek ilk üst düzey temas olması bekleniyor.

Diplomasideki tıkanıklığı aşmak için Kolombiya'da "Eğer dağ Muhammed'e gelmiyorsa, Muhammed dağa gider." sözü yaygın olarak kullanılıyor.