Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Rodriguez, mevkidaşı Petro'yu başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in girişinde askeri törenle karşıladı.

Venezuela devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Rodriguez ve Petro, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve insan kaçakçılığına karşı ortak önlemleri içeren yasa dışı ekonomilerle mücadelede koordineli bir plan üzerinde mutabakata vardı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider Miraflores'in bahçesinde değerlendirmede bulundu.

Rodriguez, iki ülkenin organize suç örgütleriyle mücadelede "çok ciddi ve kapsamlı bir yaklaşım" ortaya koyduğunu belirterek, bilgi paylaşımı ve istihbarat geliştirme mekanizmalarının derhal kurulmasına karar verdiklerini söyledi.

Kolombiya'ya gaz nakliyesi yapılması ve ortak ihracat imkanlarını da ele aldıklarını kaydeden Rodriguez, "Elektrik şebekesi bağlantısı ve aynı zamanda gaz şebekesi bağlantısı artık bir adım uzağımızda." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke sınır hattında yaşayan kişilerin mağdur edilmemesi için sosyoekonomik planlar üzerinde mutabık kaldıklarını dile getiren Rodriguez, "Uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplar, akaryakıt kaçakçılığına ve diğer kaçakçılık türlerine karışan yapılar bilsin ki bu suçlarla mücadelede oldukça kararlı adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sınır, halklardan başka kimseye ait değildir"

Cumhurbaşkanı Petro, iki ülkenin başta kokain olmak üzere yasa dışı altın ticareti, insan kaçakçılığı ve mafya yapılanmalarıyla mücadele için koordineli ve kapsamlı bir çaba göstermesi gerektiğini belirterek, "Sınır, halklardan başka kimseye ait değildir. Sınır, yalnızca Venezuela ve Kolombiya halklarına aittir." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki somut entegrasyon yollarının yeniden tesis edileceğini kaydeden Petro, "Eğer bunu başarabilirsek, bu tür bir entegrasyon, birlik, hatta konfederasyon bizi dünyanın en güçlü ve en kudretli uluslarından biri haline getirebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rodriguez ve Petro'nun görüşmesinden önce bir araya gelen Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio, 3. Venezuela-Kolombiya Komşuluk ve Entegrasyon Komisyonu'nun nihai tutanağını imzaladı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
