Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ramazan dolayısıyla cami görseli paylaştı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla Ömer bin Hattab Camisi'nin fotoğrafını paylaştı ve bu anın Latin Amerika ve Karayipler'deki medeniyetler arası diyaloga katkıda bulunduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla Kolombiya'nın en büyük camisi Ömer bin Hattab Camisi'nin görselini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ışıklarla süslenen Ömer bin Hattab Camisi'nin yeni çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında " Latin Amerika'nın en büyük camisi. Ramazanın başlangıcı. Bu, yalnızca Batı medeniyetinin kendi içinde sürdürdüğü bir süreç değil, Latin Amerika ve Karayipler'in de parçası olduğu medeniyetler arasında bir diyalog başlatma biçimidir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
500

