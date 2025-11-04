Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Katar Emiri'ne Arabuluculuk Teklifi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Katar Emiri'ne Arabuluculuk Teklifi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karayipler bölgesindeki askeri gerginliğin azaltılması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye arabuluculuk yapma teklifinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karayipler bölgesinde devam eden askeri gerginliğin düşürülmesi için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye taraflar arasında arabulucu olması teklifinde bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Al Sani ile Doha'da yaptığı görüşmeye değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüm. (ABD Başkanı Donald) Trump ile yaşanan çatışmayı yatıştırmak için ondan arabuluculuk yapmasını teklif ettim. Biz dünyada kokain ele geçirme konusunda en başarılı hükümetiz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve paramiliter grup Körfez Klanı (Clan del Golfo) ile hükümetin yürüttüğü barış görüşmelerinde Katar'ın katkısını hatırlatan Petro, Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür etti.

Katar Emiri Al Sani, 21 Kasım 2024'te Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunmuş ve Petro ile yaptığı görüşmelerde çok sayıda ikili anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Gece gündüz sallanıyorlar! Uykuların kaçtığı ilimizde bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var

Maç sonunda olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış

"Bazı çakallar köşelerinde durarak bozmaya çalışıyor"
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.