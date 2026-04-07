Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, El Salvador'daki hapishaneleri "toplama kampına" benzetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, El Salvador'daki hapishaneleri, masum insanların öldüğü 'toplama kampı' olarak nitelendirerek eleştirdi. Hapishanelerde binlerce gencin suçsuz yere hayatını kaybettiğini iddia etti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, El Salvador hapishanelerinde binlerce gencin suçsuz yere hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsim vermeden El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi hedef alan Petro, şunları kaydetti:

"Masum insanların hapsedilmesi insanlığa karşı bir suçtur. Bu, sivil nüfus için toplama kamplarıdır. Dövmesi var diye ya da genç olduğu için tutuklanan insanlar var. Bu şekilde cinayet oranları düşmez, çünkü masum binlerce genç ve onların aileleri yaşarken öldürülüyor."

Ulusal basına göre, İnsani Yasal Yardım (Socorro Juridico Humanitario) adlı STK, Mart 2022'den bu yana olağanüstü hal kapsamında gözaltına alındıktan sonra El Salvador hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 512 olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
