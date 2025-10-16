Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: ABD'nin Venezuela'ya Olası İşgali Bölgesel Sonuçlar Doğurur

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'ya uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle olası bir işgalinin uluslararası hukuku ihlal edeceğini ve bölgesel olarak ciddi sonuçlar doğuracağını savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucuyla mücadeleyi" gerekçe göstererek, Venezuela'yı işgal etmesi durumunda bunun bölgesel anlamda ciddi sonuçlara yol açacağını savundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bu, gerçekten benim sorumluluğumdur. Eğer oraya (Venezuela'ya) füzeler düşerse ya da açıklandığı gibi CIA ajanları veya deniz piyadeleri tarafından karadan sivil, silahsız halka, ister uyuşturucu kaçakçılığı zincirine dahil olsun ister olmasın, yani şiddet eylemleri başlatılırsa, bu durum Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu'nun kararına açıkça aykırı olur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'yı olası işgalinin bölgesel sonuçlarına işaret eden Petro, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, bazı politikaların kendi halkına zarar verdiğini anlamalı. Bunlardan biri Venezuela'ya uygulanan ambargoydu. Milyonlarca Venezuelalı, Kolombiya'ya, birçok Güney Amerika ülkesine ve ABD'ye gitmek zorunda kaldı. Şu an konuşabilir bir gerilim ve anlaşmazlıkla karşı karşıyayız, bunun mutlaka şiddete dönüşmesi gerekmiyor."

Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ya, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.