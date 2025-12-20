Almanya'da ebru sergisi açıldı
Almanya'nın Köln kentinde, Sabah Ülkesi Derneği tarafından düzenlenen 'Sabahın Renkleri' temalı ebru sergisi açıldı. IGMG Genel Başkanı ve sanatçılar katılımıyla gerçekleşen açılışta ebru kurslarına katılan öğrencilere sertifikaları verildi. Ziyaretçilere yönelik ebru sanatı atölyeleri de düzenlenecek.
Almanya'nın Köln kentinde, sanat haftası kapsamında "Sabahın Renkleri" temalı ebru sergisi açıldı.
Sabah Ülkesi Derneğinin, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezi'ndeki sergisinin açılışına, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Dernek Başkanı Ünal Ünalan ile ebru eğitmeni ve sanatçı Hilal Alphan katıldı.
Açılışta, ebru kurslarına katılan 8 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.
Program kapsamında ziyaretçilere yönelik ebru sanatı çalışma atölyeleri kurulacak.
Katılımcılar, ebru sanatının teknik ve estetik yönlerini uygulamalı olarak yakından tanıma imkanı bulacak.
Sergi, 4 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.