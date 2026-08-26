Gamescom 2026 Köln'de kapılarını açtı

Almanya'nın Köln kentinde, dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunu etkinliklerinden Gamescom 2026 kapılarını ziyaretçilerine açtı.

233 bin metrekare alanda kurulan Gamescom'da bu yıl 67 ülkeden 1600'den fazla şirket yer alırken, bunların yaklaşık yüzde 70'ini Almanya dışından gelen şirketler oluşturuyor.

Geçen yıl 72 ülkeden 1568 katılımcı şirketin yer aldığı Gamescom'u 128 ülkeden 357 bin kişi ziyaret etmişti.

Türkiye de Gamescom 2026'da resmi bir stantla temsil ediliyor. Kalkınma ajanslarının desteğiyle oluşturulan "Türkiye Adası"nda 16 Türk teknoloji girişimi, ürünlerini ve projelerini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Gamescom'un resmi katılımcıları arasında Türkiye'den ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerden şirketler de yer alıyor.

Yapay zeka öne çıkıyor

Gamescom 2026'da oyun sektöründeki en önemli değişim alanlarından biri yapay zeka oldu. Etkinliğin geliştirici konferansında yapay zekanın hem oyun geliştirme süreçlerinde hem de oynanışta kullanımına ilişkin özel oturumlar düzenleniyor.

Yapay zekanın oyunlardaki karakter ve içerik üretiminden oyuncu deneyiminin kişiselleştirilmesine kadar daha geniş bir alanda kullanılması bekleniyor.

Bağımsız oyun geliştiricileri de fuarda geniş bir yer tutuyor. Indie alanında 420'den fazla şirket bulunurken, bağımsız yapımcıların yayıncı ve yatırımcılarla buluşmasına yönelik etkinlikler de düzenleniyor.

Gamescom 2026'da yeni oyunların yanı sıra oyun teknolojilerinin eğitim, sağlık ve diğer sektörlerdeki kullanım alanları da ele alınıyor.

Etkinlikte yeni oyunlar ve teknolojiler 30 Ağustos'a kadar ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA