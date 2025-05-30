Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı: Güvenli Özgürlük Vurgusu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, kolluk hizmetinin sadece suçla mücadele olmadığını belirterek, "Bunun yanı sıra vatandaşın gündelik hayatına güven, özgürlüklerine saygı, geleceğe dair umut verme sorumluluğunu da taşır." dedi.

Sağlam, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı"nda, komisyon olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Yeni dönem çalışmaları kapsamında toplantılarını sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediklerini anlatan Sağlam, bu sayede her bölgenin kendine özgü dinamiklerini doğrudan paydaşlardan dinleyerek, değerlendirmelerini yerel verilerle zenginleştirdiklerini söyledi.

Sağlam, komisyon toplantısının 9'uncusunu memleketi Adana'da yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Kolluk hizmetleri sadece suçla mücadele demek değildir, bunun yanı sıra vatandaşın gündelik hayatına güven, özgürlüklerine saygı, geleceğe dair umut verme sorumluluğunu da taşır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kolluk ancak hakka ve hukuka yaslandığında güçlüdür"

Komisyon olarak toplumun güven temelini oluşturan adalet ve hakikatin kendi çalışmalarının dayanak noktasını teşkil ettiğini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Bu hedef, iki büyük sorumluluğu bir arada taşımayı gerektiriyor. Bir yanda vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, diğeri kamu düzeni, toplumsal huzuru ve güvenliği sağlamak. İşte, Kolluk Gözetim Komisyonu bu dengeyi adaletle kurmak için var. Bu hassas dengeyi kurarken rehberimiz olan temel ilke şudur: Hukuk ve adalet, polisimizin ve jandarmamızın en büyük zırhıdır çünkü kolluğun asıl gücü, elindeki yetkilerden ya da imkanlardan değil, adalete olan bağlılığından, hukukla kurduğu sağlam bağdan kaynaklanır. Kolluk ancak hakka ve hukuka yaslandığında güçlüdür. Ancak güven duyulduğunda büyür ve gelişir. Bir anne evladını gönül huzuruyla sokağa gönderebiliyorsa, bir esnaf sabah dükkanını gönül rahatlığıyla açabiliyorsa, bir genç hak ararken korkmadan karakolun kapısını çalabiliyorsa, bir polis ya da jandarma görevini yaparken arkasında hukukun sarsılmaz desteğini hissediyorsa işte o zaman gerçek güvenlikten, adaletten söz edebiliriz."

Güvenli özgürlük kavramını önemsediklerini belirten Sağlam, "Ne özgürlük adına güvenlik ihmal edilebilir ne de güvenlik bahanesiyle özgürlükler feda edilebilir." ifadesini kullandı.

Sağlam, amaçlarının vatandaşların tüm hak ve özgürlüklerini güvenli ortamda ve gönül rahatlığıyla kullanabilmelerini temin etmek olduğunu vurguladı.

"Batı'nın yıllardır söylediği her şey Gazze'de enkaz altında kaldı"

Gazze'de çocuk ölümleri ve insan hakkı ihlallerine dikkati çeken Sağlam, şöyle konuştu:

"Batı medeniyetinin Orta Çağ'dan sonra geliştirdiği kavramlar var. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükler var. (Batı medeniyetinin) temel hak ve özgürlükler devredilemez, satılamaz ve başkasına verilemez gibi kavramları var. Bunlar temelde baktığımız zaman gerçekten önemli ve kullanılması gereken hak ve özgürlükler ama kendileri bunu uyguluyor mu? Görüntülerde de izledik, soru işareti maalesef. Ama kendileri uygulamıyor diye bizim de uygulamayacağımız anlamına gelmez.

Fakat onların ikiyüzlü olduğunu da Gazze'de gördük. En büyük hak, yaşam hakkıdır. Yaşam hakkının ihlal edildiğini dün televizyonlarda Filistin temsilcisinin Birleşmiş Milletler'deki isyanını izlediniz. Çocukların ölümünü nasıl dile getirdiğini izlediniz. Hani insan hakları nerede? Batı'nın bütün medeniyetleri çöktü. Batı'nın yıllardır söylediği her şey Gazze'de enkaz altında kaldı. Yaşam hakkının olmadığı yerde başka bir hak mı olur? Onun için biz kendi ülkemizin gerçekliğini biliyoruz. Kendi ülkemizin insanlarının temel hak ve özgürlüklerini kullanması, önündeki bütün engelleri kaldırmak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu kurulumuzun amaçlarından biri de bu. Bütün bunları yaparken polisimizin, jandarmamızın ve sahil güvenliğimizin de motivasyonunu bozmayacağız, zayıflatmayacağız, bunun dengeli şekilde yürütülmesini sağlayacağız."

Toplantıya, komisyon üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yerel ve ulusal basının yöneticileri katıldı.