Kolluk Gözetim Komisyonu Samsun'da Toplandı

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Sağlam, 'Kolluk Gözetim Komisyonu' programı kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, il ve ilçe insan hakları kurulu üyeleri ve basın temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen komisyon kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için sıkıca çalıştıklarını söyleyen Mehmet Sağlam, "Öncelikle şikayet ve memnuniyetlerin iletilebileceği mekanizmayı oluşturuyoruz. Ardından yapılan bu şikayetleri takip ediyoruz. Bu süreçte kamu görevlilerinin gereken hassasiyeti gösterip göstermediğini, takibin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, verilen kararların yerinde olup olmadığını değerlendiriyoruz. Türkiye genelindeki tüm şikayet, ihbar ve memnuniyetleri merkezi kayıt sistemi üzerinden takip ediyor ve kontrol altında tutuyoruz. 'Kolluk Gözetim Komisyonu'nun' asıl amacı da bu" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Komisyon toplantıları ile Türkiye'nin refahına katkıda bulunduklarını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, "Eğer kolluk görevleri yerine getirilirken farklı bir uygulama sergilenirse, vatandaşlarımızın bu durumlarla ilgili şikayet, ihbar ya da memnuniyetlerini bildirmelerini istiyoruz. Bunun için Türkiye genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 12'nci büyükşehir ziyaretimizi Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bunu rahatça dile getirebilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK OLARAK EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİRİ SUÇLARI ÖNLEMEK'

Samsun'da işlenen suç oranları ve yapılan işlemler hakkında bilgilendirmede bulunan Mehmet Sağlam, şunları söyledi:

"Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçu incelediğimizde, kasten yaralama, cinsel taciz, çocuğun istismarı, cinsel saldırı, kasten öldürme, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlarda 2024-2025 yılları esas alındığında yüzde 7,6 oranında azalma görüyoruz. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden biri suçları önlemek. Buna rağmen bir suç işlenmişse, onu aydınlatmak, failini yakalayıp adalete teslim etmek önceliğimiz. Aydınlatma oranlarına baktığımızda, işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranı yüzde 99,1 seviyesinde. Yani bu suçlarda faillerin tamamı tespit edilip yakalanarak adalete teslim edilmiş. Bu oran Türkiye ortalamasının da üzerinde ve son derece önemli. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç, yani evden, iş yerinden veya kurumdan hırsızlık, yağma, otodan veya motosikletten hırsızlık, kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçlarıma baktığımızda ise 2024-2025 yıllarını esas aldığımızda toplam yüzde 52 oranında bir düşüş yaşandığını görüyoruz. 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında Samsun'da hırsızlık suçundan 312, yağmadan 39, dolandırıcılıktan 173, kasten öldürmeden 49, cinsel suçlardan 93, terörle mücadele kapsamında 23, narkotik suçlardan 597, kaçakçılık ve organize suçlardan 149, siber suçlardan 133 ve diğer suçlardan 1117 kişi olmak üzere toplam 2 bin 685 kişi yakalandı" dedi.

'SAMSUN'DA 6 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ'

Samsun'un güvenlik tablosunun olumlu şekilde ilerlediğini söyleyen Sağlam, "Son 9 ayda Samsun'da 20 operasyon gerçekleştirildi. 6 organize suç çetesi çökertildi. Bu operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı, bunlardan 49'u tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu suçlarında ise 9 aylık dönemde imal ve ticaret kapsamında 960 operasyon yapıldı. Toplam 1596 kişi gözaltına alındı, bunlardan 638'i tutuklandı, 204'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un genel güvenlik tablosunu değerlendirdiğimizde, olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu vesileyle valimizi, emniyet müdürümüzü, jandarma komutanımızı ve sahil güvenlik komutanlığımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Komisyon toplantısı, basına kapalı şekilde devam etti.