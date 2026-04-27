Kolezyum'da 'Truva ve Roma' sergisi 11 Haziran'da açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11 Haziran'da Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda açılışı yapılacak olan "Truva ve Roma : Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisinde, Türkiye'deki 19 müzeden 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikasının yer alacağını ve eserlerden 50'sinin ilk kez sergileneceğini bildirdi.

Troya Savaşı öncesi Anadolu tarihini de içerecek şekilde tasarlanan sergideki eserler, MÖ 3'üncü binden Roma Dönemi'nin sonuna uzanan zaman aralığını kapsıyor.

Serginin açılışını, Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda 11 Haziran'da gerçekleştireceklerini aktaran Ersoy, "Sergimizde Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50'si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi'nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025'ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle eserlerimiz, uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere sergide emeği geçenlere teşekkür etti.