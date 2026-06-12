Troya ve Roma sergisi Kolezyum'da açıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" sergisi ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla organize edilen serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli tarafından gerçekleştirildi.

Çanakkale'deki Troya Müzesi başta olmak üzere 19 farklı müzeden seçilen 200'den fazla eserin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılış törenine, bakanların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İtalya Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Tanıtımı Dairesi Başkanı Alfonsina Russo, Kolezyum Arkeolojik Parkı Müdürü Simone Quilici'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İnsanlık tarihinin en görkemli yapılarından Kolezyum, bugün bir kez daha Türk-İtalyan kültürel işbirliğine ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Anadolu'nun eşsiz kültür mirasından çok özel bir seçkinin burada insanlarla buluşturulacağına dikkati çeken Ersoy, "Bu kadim duvarlar arasında Roma'dan Troya'ya bir köprü kurularak ziyaretçiler zaman ve mekanda yeni bir yolculuğa çıkarılmaktadır. Bu sergide Troya ve Roma'nın kültürel ve tarihi olaylarını hem MİT ve efsane yönüyle hem de gerçek yaşanmışlıklarıyla ele alıyor, bütüncül bir anlatıyla misafirlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Ersoy, binlerce yıl öncesine uzanarak Anadolu ve İtalya'nın iki eşsiz uygarlığını ortak bir hikaye içinde yeniden buluşturan bu sergide, Türkiye'deki 19 müzeden farklı dönemlere ait 221 eserin yer aldığı bilgisini verdi.

"Troya, Roma'nın hafızasında bir başlangıç hikayesidir ve yalnızca Roma'nın değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biridir." diyen Ersoy, Troya'nın, Avrupa edebiyatını, sanatını ve tarihe dair imgelerini şekillendiren evrensel bir referans noktası ve ayrıca Troya Savaşı'nda geçen olaylar ve kahramanların birçok ressama heykeltıraşa, şaire ve yazara ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, "Bugün, Türkiye ve İtalya'nın kültürel işbirliği aslında Akdeniz'in iki kıyısı, Akdeniz'e uzanan iki yarımada arasındaki yüzlerce yıllık bu diyaloğun günümüzdeki devamıdır. Bu sergi de Akdeniz'in ortak hafızasını anlatılarını ve medeniyet mirasını yeniden düşünmeye davet eden güçlü bir kültürel buluşmadır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, iki ülke arasında kültürel ortaklığın derinleştiğini belirterek, Kolezyum gibi önemli bir tarihi mekanda geçen yıl da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini açtıklarını hatırlattı.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışını yaptığımız 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri' sergisi de İtalya'yla Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur ve daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış bir kültürel diplomasi adımıdır. Ülkelerimiz arasında gelişen bu iletişimden duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek isterim. Elbette bunu sürdürmekte de kararlıyız."

Ersoy, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

"O Troya toprağı, o Anadolu toprağı, o Türk toprağı, evimde, bir kutuda"

İtalyan bakan Giuli, bu serginin tarihi öneme sahip olduğunu düşündüğünü ve de bunun İtalyan ve uluslararası kültür tarihinin en önemli ve güzel günlerinden biri olduğunu söyledi.

Giuli, saçlarının henüz beyazlamadığı dönemde Çanakkale'ye Troya'ya gittiğini belirterek, "Truva'daydım ve oraya antik çağa duyduğum sevgiyle, tarihlerimizi birleştiren bağa duyduğum tutkuyla gitmiştim. Arkeolojik ziyaretten sonra, sıradan bir ağacın altında yatan sıradan topraktan biraz topladım ve bir mendile doldurup İtalya'ya, Roma'ya getirdim." şeklinde konuştu.

Giuli, Troya'dan getirdiği bu toprağı çok kıymetli bir yerde tuttuğunu dile getirerek, "Birçoğunuzun evlerinizde, ölmüş akrabalarınızın, atalarınızın, yuvalarımıza hayat verenlerin fotoğraflarını sakladığınızı tahmin ediyorum. O Troya toprağı, o Anadolu toprağı, o Türk toprağı, evimde, bir kutuda, yıllarımın, atalarımın fotoğraflarının yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Bu serginin açılışından büyük onur duyduğunu aktaran Giuli, "Akdeniz'in en önemli kültürleri arasındaki bin yıllık bağı vurgulayan bir sergidir." yorumunu yaptı.

Troyalı Aeneas'ın hikayesinin, İtalya ve Türkiye'nin, Roma ile Anadolu'nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğine işaret eden Giuli, şunları kaydetti:

"Ancak asıl önemli olan, bu ilişkinin bugün de ne kadar canlı ve güncel olduğudur. Türkiye, bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır. Bu, Troya'nın mirasçısı olan Roma kentinin temsil ettiği evrensel şehir anlayışının tam karşılığıdır."

Kolezyum Arkeolojik Parkı Müdürü Quilici de bu serginin İtalya ve Türkiye arasındaki kültürel işbirliğinin temel taşlarından birini temsil ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler sergiyi gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Kolezyum'un sadece özel davet ve turlara açılan 3. katında konuklara bir kokteyl verildi.

"Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" sergisi,18 Ekim'e kadar Kolezyum'da ziyaret edilebilecek.

Bu arada, Kolezyum'da daha önce Ekim 2024 ile Nisan 2025 arasında "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergisi açılmış ve bu sergi 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilmişti.