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Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
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Bayern Münih yönetiminin, Real Madrid ve PSG'nin ilgilendiği Michael Olise için "500 milyon euroya bile satmayız" görüşünde olduğu öne sürüldü. Fransız yıldız, geçen sezon 22 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

  • Bayern Münih yöneticisi, Michael Olise için '500 milyon euroya bile gitmez' dedi.
  • Michael Olise, 2024-25 sezonunda Bayern Münih formasıyla 52 maçta 22 gol ve 31 asist yaptı.
  • Real Madrid'in Olise için 150 milyon euro teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından Michael Olise, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde Fransız futbolcunun adı Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılırken, İspanyol devinin oyuncu için 150 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

BAYERN'DEN NET MESAJ

L'Equipe'te yer alan habere göre Bayern Münih, Olise'yi takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor. Kulüp yönetiminden bir ismin, "200 milyon euroya gitmez" dediği aktarılırken, başka bir yöneticinin ise çok daha çarpıcı ifadeler kullandığı belirtildi.

"500 MİLYON EUROYA BİLE GİTMEZ"

Habere göre Bayern Münih'ten bir yönetici, Michael Olise için "Paha biçilemez. 500 milyon euroya bile gitmez" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Alman devinin yıldız oyuncusunu kadroda tutma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

SEZONUN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa futboluna damga vuran isimlerden biri oldu. Bayern Münih formasıyla 52 maça çıkan Olise, 22 gol ve 31 asistlik katkı sağlayarak takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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