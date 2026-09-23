Kolezyum'da iskeleden düşen 22 yaşındaki işçi öldü, yapı bugün ziyarete kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da çalışan 1 işçinin dün akşam saatlerinde iskeleden düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kolezyum Arkeolojik Parkı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi amfitiyatroda dün akşam saatlerinde iş kazası meydana geldi.

Tarihi yapının aydınlatmasına ilişkin yürütülen çalışma sırasında 22 yaşındaki teknisyen Andrea Moretti, 10 metre yükseklikteki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Park yönetiminin ilk açıklamasında, Kolezyum'un 2. katının bugün için yas nedeniyle ziyarete kapatıldığı belirtilse de daha sonraki açıklamada tarihi yapının bugün bütünüyle ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde Kolezyum'a giriş yapan turist kafileleri de daha sonra buradan çıkarıldı.

Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da Kolezyum'da ölümlü iş kazası sebebiyle taksirle ölüme neden olma şüphesiyle bir soruşturma başlatırken, Moretti'nin naaşı da otopsi için adli tıp birimine götürüldü.

Başbakan Giorgia Meloni de hayatını kaybeden işçi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Moretti'nin öldüğü trajik kazayı derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Ailesine ve yakınlarına taziyelerimi belirtiyorum. Hadisenin en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması gerekir. 22 yaşında ve bu şekilde iş kazasında ölüm, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de işçi Moretti'nin ölümünün, bütün Roma şehri için acı verici olduğunu kaydetti.

Ülkedeki iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısı 430 oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Bakanı Alessandro Giuli de bu trajik hadisenin kendilerini şoke ettiğini belirterek, yaşamını yitiren işçinin ailesine taziyelerini ifade etti.

İtalyan basınındaki haberlerde de bu yılın ilk 7 ayında ülkedeki iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 430 olduğu belirtildi.

Asıl adı "Flavianus Amfitiyatrosu" olan Kolezyum, milattan sonra 72 ila 80 yıllarında inşa edilmiş ve Roma İmparatorluğu döneminde büyük eğlencelere ev sahipliği yapmıştı. Roma'nın simge yapılarından Koleyzum, halihazırda ise "İtalya'da en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olma" özelliği taşıyor.

Kaynak: AA