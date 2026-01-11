Haberler

Avustralya'da şiddetini düşüren Koji Tropikal Siklonu, binlerce haneyi elektriksiz bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koji Tropikal Siklonu, Avustralya'nın doğusunda karaya ulaştıktan sonra şiddetini kaybederek, binlerce hanede elektrik kesintisine neden oldu. Yetkililer, aşırı sıcakların hâkim olduğu bölgelerde sel ve toprak kayması riski konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya'nın doğusunda karaya ulaştıktan sonra şiddetini azaltan Koji Tropikal Siklonu, bölgedeki binlerce hanede elektrik kesintisine yol açtı.

ABC News'ün haberine göre, ülkenin kuzeybatısında tropikal siklon tehdidi yaşanırken, güneybatıda aşırı sıcakların etkisi sürüyor.

Yetkililer, Koji Tropikal Siklonu'nun, eyaletin Brisbane kentinin yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde kıyıya ulaşmasının ardından şiddetini düşürdüğünü belirtti.

Rüzgar hızının saatte 113 kilometreye kadar çıktığını ve eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu aktaran yetkililer, yaklaşık 22 bin hanenin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde binaların ve teknelerin hasar aldığını, bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulunan yetkililer, şiddetli yağışların 24 ila 48 saat daha devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, Avustralya'nın güneyindeki Victoria eyaletinde etkili olan yangınlarda bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Avustralya'nın birçok bölgesinde sıcak hava dalgası etkili olurken, Victoria eyaletinde 8 Ocak'ta yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarılmış ve açık alanlarda ateş yakılmasının tamamen yasaklandığı duyurulmuştu. Bölgede afet durumu ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu