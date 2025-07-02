Kohberger, Idaho'daki Cinayet Davasında Suçluluğunu Kabul Etti

NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım 2022'de 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili duruşması yapılan Bryan Christopher Kohberger, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Moskova kentindeki bir evde yaşayan üniversite öğrencilerinin cinayetiyle ilgili suçlanan Kohberger, savunma duruşmasında cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Daha önceki duruşmalarda iddiaları reddeden veya susma hakkını kullanan Kohberger, bugün yapılan mahkemede kendisine yöneltilen 5 suçlama tek tek sorulduğunda, her seferinde "Suçluyum." ifadesini kullandı.

Eski kriminoloji öğrencisi, bunun dışındaki sorulara sadece "evet" veya "hayır" diyerek cevap verdi.

???????Kohberger, mağdurların yakınlarına gönderilen bir mektuba göre, savunmanın bir parçası olarak ölüm cezasından muaf tutulacak ve anlaşma gereği cinayet suçlamaları için dört ardışık müebbet hapis cezasına ve hırsızlık suçlaması için azami 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Olay

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım 2022'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, uzun süren araştırmalardan sonra zanlı Kohberger'i 30 Aralık 2022'de Pennsylvania'da ailesine ait evde yakalamıştı.

Kohberger, çıkarıldığı ilk mahkemeden sonra 4 ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanmak üzere Idaho'ya getirilmişti.

Idaho Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan olay, yerel toplumda ve ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

Idaho Yüksek Mahkemesinden 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, büyük jürinin, 28 yaşındaki Kohberger'i 4 ayrı birinci derece cinayetten suçlayarak yargılanmasına karar verdiği duyurulmuştu.