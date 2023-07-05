Malatya'da bir köftecide işletme sahipleri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda meydana geldi.

Köftecide işletme sahipleri ile müşteriler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir köftecide işletme sahipleri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, meydan üzerinde M.Ö. ile İ.K.'nin köfte satışı yaptıkları işletmeye gelen müşteriler B.S., M. K., B.K., F. İ. arasında çevreye rahatsızlık verme konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası taraflar silahlarla karşılıklı birbirlerine ateş açarken, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan B.S., M. K., B.K., F. İ. ile M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler biri pompalı tüfek, iki silah buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.