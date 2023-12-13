Köfteci Hakan Sayanoğlu'nu vuran şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Kocaeli'de eski ortağı olan köfteci Hakan Sayanoğlu'nu bacağından pompalı tüfekle vuran Berkcan Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİNİ KORUMAK İÇİN TÜFEĞİN ÖNÜNE GEÇMİŞ

Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Hakan Sayanoğlu'nun polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Sayanoğlu'nun, "Olay günü Berkcan Güngör beni arayıp tehdit etti. Ben de bunun üzerine dükkanı kapatıp çıkmaya hazırlanıyordum. O sırada Berkcan geldi. Silahla ateş açtı. Elimde büyük dondurma dolabı şemsiyesiyle kendimi korumaya çalıştım. Silahı eşime doğrultunca eşimi korumak için önüne geçtim. Aramızda ortaklıktan kaynaklı alacak- verecek meselesi kalmamıştı. Tüm ödemeleri noter huzurunda sözleşme ile yapmıştık" dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Bu arada, Hakan Sayanoğlu'nun ortaklıklarının sonlandırılmasının ardından kendisi ve oğlunun Berkcan Güngör tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Güngör'ün bu olaydan da mahkemece ceza aldığı belirtildi.