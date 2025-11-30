Kofçaz'da Gıda İşletmelerine Denetim

Kofçaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 15 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Kapaklı, Karadere, Ahmetçe, Şükrüpaşa, Koru, Demircihalil, Karakoç, Kuzulu, Yörükbayırı, Dere, Çağlayık, Düzorman, Geçitağzı, Kofçaz ilçesinin Kula ve Vize ilçesinin Aksicim köylerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu 15 köydeki kesinti 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.