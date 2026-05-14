Koçyiğit'ten cinsiyetçi saldırılara sert tepki

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi saldırılar ve linç kampanyalarına tepki gösterdi. Koçyiğit, "Kadınların iradesini bastırmaya çalışan erkek egemen siyaset anlayışını da, kadın bedenini ve yaşamını siyasal saldırı malzemesi haline getiren ahlaksız dili de kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi saldırılar, organize linç kampanyaları ve özel hayatı hedef alan söylemlere ilişkin açıklama yaptı. Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadın siyasetçilere yönelik yürütülen cinsiyetçi saldırılar, organize linç kampanyaları ve özel hayatı hedef alan kirli dil; yalnızca adı geçen kadınları değil, kadınların siyasette eşit ve özgür var olması hakkını hedef almaktadır. Kadınların iradesini bastırmaya çalışan erkek egemen siyaset anlayışını da, kadın bedenini ve yaşamını siyasal saldırı malzemesi haline getiren ahlaksız dili de kabul etmiyoruz."

Kadınların özel hayatı, bedeni ve kimliği üzerinden siyaset kuranlar şunu iyi bilsin: Kadın düşmanı bu karanlık dil karşısında geri adım atmayacağız. Kadınların siyasetteki varlığını tehditlerle, iftiralarla ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla tasfiye etmeye çalışanlar; kadın özgürlük mücadelesinin büyüyen dayanışmasıyla karşılaşacaktır.

Kadınlara yönelik bu sistematik saldırıların, partiler üstü bir kadın düşmanı siyasal zihniyetin ürünü olduğu bilinciyle bugün hedef alınan CHP'li kadın siyasetçilerle dayanışma içindeyiz. Kadınların eşit temsil ve özgür yaşam mücadelesi susturulamaz. Erkek-devlet şiddetine, cinsiyetçi siyasete ve kadın düşmanı dile karşı mücadelemizi her alanda büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
