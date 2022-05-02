Kocatepe Camisi'nde bayram namazı
AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar Bayram namazının kılınması Vatandaşların camiden çıkışı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kocatepe Camisi'nden çıkışı ve bayram mesajı Babacan'ın vatandaşla bayramlaşması ANKARA - Ramazan Bayramı sebebiyle Kocatepe...
Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar
Bayram namazının kılınması
Vatandaşların camiden çıkışı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kocatepe Camisi'nden çıkışı ve bayram mesajı
Babacan'ın vatandaşla bayramlaşması ANKARA - Ramazan Bayramı sebebiyle Kocatepe Camisi'ne gelenler bayram namazı kıldı.
AA / Baha Kalmurat - Güncel