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Kocatepe Camisi'nde bayram namazı

AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar Bayram namazının kılınması Vatandaşların camiden çıkışı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kocatepe Camisi'nden çıkışı ve bayram mesajı Babacan'ın vatandaşla bayramlaşması ANKARA - Ramazan Bayramı sebebiyle Kocatepe...

Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar

Bayram namazının kılınması

Vatandaşların camiden çıkışı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kocatepe Camisi'nden çıkışı ve bayram mesajı

Babacan'ın vatandaşla bayramlaşması ANKARA - Ramazan Bayramı sebebiyle Kocatepe Camisi'ne gelenler bayram namazı kıldı.

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Bayram, Güncel, Haberler

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