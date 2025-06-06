Kocatepe Camii'nde Kurban Bayramı Namazında Yoğunluk

ANKARA'nın simge yerlerinden Kocatepe Camii'nde Kurban Bayram namazında yoğunluk yaşandı. Bayram namazına Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankaralılar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilere akın etti. Başkent'in simge yerlerinden Kocatepe Camii'nde de yoğunluk oluştu. Ankara'nın dört bir yanından gelen vatandaşlar camide bayram namazını kılarak, bayramlaştı. Bayram namazına Ankara Valisi Vasip Şahin'de katıldı. Bayram namazına katılan Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı.