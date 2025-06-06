Kocatepe Camii'nde Kurban Bayramı Namazında Yoğunluk

Kocatepe Camii'nde Kurban Bayramı Namazında Yoğunluk
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Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii'nde Kurban Bayramı namazında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, bayram namazı için camiye akın ederek, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte bayramlaştı.

ANKARA'nın simge yerlerinden Kocatepe Camii'nde Kurban Bayram namazında yoğunluk yaşandı. Bayram namazına Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankaralılar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilere akın etti. Başkent'in simge yerlerinden Kocatepe Camii'nde de yoğunluk oluştu. Ankara'nın dört bir yanından gelen vatandaşlar camide bayram namazını kılarak, bayramlaştı. Bayram namazına Ankara Valisi Vasip Şahin'de katıldı. Bayram namazına katılan Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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