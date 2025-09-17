Kocasinan'da Yeni Ulaşım Projesi: Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı Bağlanıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı'nı Erkilet Bulvarı'yla bağlayacak 3,5 kilometre ve 50 metre genişliğindeki yoldaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Çolakbayrakdar, vatandaşlarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yeni bulvarın sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirerek kente değer katacağını ifade etti.

Asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlayan bu dev proje, 6,5 kilometrelik yol tasarrufu da sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında bölge, sadece ulaşım açısından değil, çevre düzenlemesi ve park çalışmalarıyla da yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu eser sadece bir yol değil, aynı zamanda Kayseri'nin geleceğe atılmış en büyük adımlarından biridir."