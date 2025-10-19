Kocasinan'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Açılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanları için Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik alana kurulacak tesiste tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi süreçler yürütülecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarıyla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Merkezi tasarlarken hayvanların ihtiyaçlarını en ince detayına kadar düşündüklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Tesisimizde yaklaşık 1500 metrekarelik özel doğal yaşam alanı bulunuyor. Burada özgürce dolaşabilecek ve oynayabilecekler. Modern kliniklerimiz, veteriner hizmetlerimiz ve rehabilitasyon alanlarımız sayesinde tedavi, barındırma, rehabilite etme ve sahiplendirme gibi tüm süreçler eksiksiz şekilde yürütülecek." ifadelerini kullandı.