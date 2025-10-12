Kocasinan'da Öğrencilere Ata Tohumu Eğitimi Verildi

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine "Ata Tohumu" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen program kapsamında Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere "Ata tohumu nedir, nasıl elde edilir, nasıl saklanır ve nasıl toprakla buluşur?" konuları hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün AR-GE çalışma alanı ve meyve bahçesi de gezdirilerek, anlatılan bilgiler uygulamalı olarak gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ata tohumlarının milli miras olduğunu ifade etti.

Belediye bünyesindeki tarımsal AR-GE alanı ve meyve bahçelerinde yürütülen çalışmaların hem bilimsel hem de geleneksel yöntemleri bir araya getirdiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bizim için tarım sadece üretim demek değil, bir kültürün, bir mirasın geleceğe taşınması demektir. Ata tohumlarımız, dedelerimizin, ninelerimizin elleriyle toprağa emanet ettiği, genetiğiyle oynanmamış, saf ve bereketli tohumlardır. Kocasinan Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmak, yerli ve milli üretimi desteklemek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ata tohumlarının çoğaltılması, kayıt altına alınması ve yeni nesillere aktarılması için ciddi bir AR-GE süreci yürütüyoruz. Bugün öğrencilerimizin bu süreci yerinde görmesi, toprağa olan sevgilerini pekiştirmek adına çok kıymetli."