Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 5 bin 936 konutu tamamlayarak 4 bin 35'ini vatandaşlara teslim etti. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmalarının mahalleleri güzelleştirdiğini ve vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, bugüne kadar toplam 5 bin 936 konutu tamamladıklarını ve bunların 4 bin 35'ini vatandaşlara teslim ettiklerini ifade etti.

Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Çolakbayrakdar, 10 yıldır 11 bölgede çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Kentsel dönüşümle birlikte vatandaşların yaşam kalitesinin yükseldiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dönüşümle birlikte mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. Vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli yuvalarında huzurla yaşıyor. Şu ana kadar 4 bin 35 konutu teslim ettik, 1901 konutun inşaatı ise hızla devam ediyor. Özellikle Argıncık bölgesinde çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Bu projelerin başarıya ulaşması için vatandaşlarımızın da desteği büyük önem taşıyor. Mülkiyet sahiplerinin rıza göstermesi ve sürece katılımı dönüşümün hızlanmasını sağlayacak."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
