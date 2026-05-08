Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Uğurevler Kentsel Dönüşüm Alanı'nda çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiğini belirtti.

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan gecekondular ve imarsız yapıların hak sahipleriyle anlaşma süreçlerinin sürdüğüne değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Elbette kentsel dönüşüm alanlarında, özellikle gecekondu bölgeleri ve imarsız yapılaşmaların bulunduğu yerlerde süreçler kolay ilerlemiyor. Hak sahiplerinin yerinde dönüşümünü sağlayabilmek, rıza esasına dayalı anlaşmalar yapabilmek ve vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerde yeni konutlarına, yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlamak büyük bir emek ve zaman gerektiriyor. Uğurevler'de yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını da çok şükür hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, rıza esasına dayalı şekilde sürdürüyoruz. Yerinde dönüşümü sağlamak ve vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde yeniden sıcak yuvalarına kavuşabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz."