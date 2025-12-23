Haberler

Küçük Dostlar Ambulansı, 8 yılda 10 bin 280 can kurtardı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile 8 yılda 10 bin 280 can kurtardıklarını duyurdu. 7/24 hizmet veren ambulans, hasta ve yaralı hayvanlara anında müdahale ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Küçük Dostlar Ambulansı"yla hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ederek 8 yılda 10 bin 280 can kurtardıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini ifade etti.

Küçük dostlar ambulansıyla vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hasta ve yaralı hayvanlara anında müdahale ettiklerini dile getiren Çolakbayrakdar, "Özellikle kedilere özel bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları ile toplu yaşam ve beslenme alanlarının yer aldığı 'Kedi Kasabası' gibi projelerle küçük dostlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve Türkiye'ye örnek olan ambulansımız bu yıl 1527 olmak üzere toplam 10 bin 280 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
