Haberler

Kocasinan'da 2025'te 2 bin 638 çift dünyaevine girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında 2 bin 638 çiftin nikahını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna katkıda bulunduklarını açıkladı. Ailenin toplumun kalbi olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, belediyecilik anlayışlarının gönüllere dokunduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında 2 bin 638 çiftin nikahını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ailenin toplumun kalbi, güçlü ailenin ise güçlü gelecek olduğunu ifade etti.

Yeni yuvaların kuruluşuna şahitlik etmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yalnızca hizmet üretmediklerini, gönüllere dokunan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Geçen yıl 2 bin 638 çiftin nikahını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, her zaman ve her şartta ailelerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak