Kocasinan'da 2025'te 2 bin 638 çift dünyaevine girdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında 2 bin 638 çiftin nikahını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ailenin toplumun kalbi, güçlü ailenin ise güçlü gelecek olduğunu ifade etti.

Yeni yuvaların kuruluşuna şahitlik etmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yalnızca hizmet üretmediklerini, gönüllere dokunan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Geçen yıl 2 bin 638 çiftin nikahını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, her zaman ve her şartta ailelerin yanında olduklarını kaydetti.