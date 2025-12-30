Haberler

Kocasinan Belediyesi ile Abdullah Gül Üniversitesi çevre işbirliğine imza attı

Güncelleme:
Kocasinan Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, resmi niteliğini yitirmiş evrakların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması için işbirliği yaptı. Proje, çevresel ve ekonomik kazanç sağlama amacını güdüyor.

Kocasinan Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), resmi niteliğini ve tarihsel geçerliliğini yitirmiş evrakların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çevre işbirliğine imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla AGÜ'de resmi niteliğini ve tarihsel geçerliliğini yitirmiş evraklar geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir kazanım olduğunu ifade etti.

Geri dönüşüm çalışmalarını Kocasinan'da hayatın her alanına yaymayı hedeflediklerini belirten Çolakbayrakdar, kamu kurumları, üniversiteler ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı.

AGÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün ise yapılan çalışmanın önemini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde elektronik belge yönetim sistemine geçişle birlikte kamu kurumlarındaki evrak yükü her ne kadar azalmış olsa da üniversitemizde evraklar halen idari süreçlerde, akademik çalışmalarda ve sınav süreçlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu noktada, belirli bir tarih geçmişine sahip evrakların değer döngüsü içerisinde verimli ve güvenli bir şekilde imha edilmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Söz konusu evrakların toplanması, ardından geri dönüşüme gönderilerek yeniden sisteme kazandırılması noktasında sağlanan bu işbirliği için belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500

