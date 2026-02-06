Haberler

Kocasinan'da camiler ramazanda gül kokacak

Kocasinan'da camiler ramazanda gül kokacak
Güncelleme:
Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki 268 camiyi düzenli olarak temizleyerek gül suyu ile yıkıyor. Başkan Çolakbayrakdar, cemaatin huzurlu bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan cami temizleme ekibi, ramazan ayı öncesinde ilçedeki 268 camiyi periyodik olarak temizleyip gül suyuyla yıkıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu, sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti.

Camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ekibimizle, 185 merkez ve 83 kırsal mahallede olmak üzere toplam 268 camimizin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz ayda en az bir kez genel temizlikten geçiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ramazan ayı başta olmak üzere dini ve özel günlerde bu uygulamayı daha da sıklaştırıyoruz. Cemaatimizin mis gibi gül kokan, huzurlu ortamlarda ibadet etmesini sağlıyoruz. Rabbim yapılan tüm ibadetleri kabul etsin."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
