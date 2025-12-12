Haberler

Kocasinan'da yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli olarak kişisel bakım desteği veriliyor

Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 'Evde Bakım Hizmetleri Projesi', yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli kişisel bakım desteği sunarak, yüzlerce kişinin hayatını kolaylaştırdı.

Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle hayata geçirilen "Evde Bakım Hizmetleri Projesi", yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli olarak kişisel bakım desteği sunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 2 yıl önce başlayan projeyle yüzlerce vatandaşın hayatına dokunduklarını bildirdi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelere imza attıklarını belirten Çolakbayrakdar, "İl Sağlık Müdürlüğümüzle işbirliği içinde, sağlık çalışanlarımızın hasta yakınlarının da gözetiminde gerçekleştirdiği bu hizmet, hem hijyen hem de sağlık açısından son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ve hasta yakınları ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunarak destek talep edebiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
