Kocasinan Belediyesi'nden Engellilere Engelsiz Nakil Aracı

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu elektrikli "Engelsiz Nakil Aracı" ile yolda kalan ya da evinden çıkamayan engellilerin akülü araçlarını alarak istedikleri noktaya güvenli şekilde ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, engellilerin toplumsal hayatta daha aktif yer alabilmeleri için projeleri onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Engellilerin her zaman yanında olduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinlikler ve projelerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıdır ki hepimiz birer engelli adayıyız."

Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Engelsiz Nakil Aracı"ndan yararlanmak isteyen engellilerin, çözüm merkezi veya WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri bildirildi.