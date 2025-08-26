Kocasinan Belediyesi'nden Engellilere Engelsiz Nakil Aracı

Kocasinan Belediyesi'nden Engellilere Engelsiz Nakil Aracı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için elektrikli 'Engelsiz Nakil Aracı' hizmete sundu. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin toplumsal hayatta daha aktif olmasına yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu elektrikli "Engelsiz Nakil Aracı" ile yolda kalan ya da evinden çıkamayan engellilerin akülü araçlarını alarak istedikleri noktaya güvenli şekilde ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, engellilerin toplumsal hayatta daha aktif yer alabilmeleri için projeleri onların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Engellilerin her zaman yanında olduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinlikler ve projelerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıdır ki hepimiz birer engelli adayıyız."

Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Engelsiz Nakil Aracı"ndan yararlanmak isteyen engellilerin, çözüm merkezi veya WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Malazgirt'ten tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Türkiye kapıları kapattı, İsrail'e ait gemi rotayı Yunanistan'a çevirdi

Türkiye'den İsrail'e soğuk duş! Kapılar kapanınca rotayı komşuya kırdı
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.