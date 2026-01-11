Haberler

Kocasinan Belediyesi engelsiz nakil aracı ile engellilere ulaşım desteği veriyor

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla elektrikli engelsiz nakil aracı hizmetini başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projelerin engellilerin toplumsal hayatta daha aktif rol almasını sağlamak için hazırlandığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu elektrikli engelsiz nakil aracı ile engellileri istedikleri noktaya ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla birçok projeyi ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirtti.

Engellilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Devletimizin engellilere sunduğu hizmetleri yerel yönetim olarak daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden projelere kadar her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz."

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezinin 0352 222 70 00 numaralı telefonunu arayarak ya da WhatsApp hattı üzerinden başvurabiliyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
