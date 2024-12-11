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Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklı Ailelere Destek

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Kocasinan Belediyesi, 2017 yılından bu yana çölyak hastalığı olan ailelere toplamda 6 bin 900 glütensiz ürün paketi dağıttı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu uygulamanın sağlıklı beslenmeye katkı sağladığını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden ailelere toplam 6 bin 900 çölyak paketi dağıttı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak çölyak paketi dağıtımı yaptıklarına anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017'de ilk olarak başlattığımız ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 307 çölyaklı aileye bugüne kadar 6 bin 900 çölyak paketi dağıttık. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz."

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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