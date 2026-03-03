Haberler

Kocasinan Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi, mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirerek gündemdeki imar planlarını ve sosyal hizmetleri ele aldı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışlarını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri vurguladı.

Kocasinan Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki 14 madde görüşüldü.

Toplantıda, Sahabiye, Pervane, Beyazşehir, Fevzioğlu, Erkilet Generalemir, Erkilet Camikebir ve Saraybosna Mahallelerindeki imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediyenin sosyal belediyecilik faaliyetlerine değinen Çolakbayrakdar, insanı merkez alan, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Sosyal Market, Dost Market ve Dost Mağaza gibi hizmetleri anlatan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki ehil, profesyonel sosyal çalışmacı ve sosyologlar tarafından belirlendiğini ve buralardan yararlanabildiklerini ifade etti.

İlçede yaşayan 65 yaş üstü yalnız vatandaşlar ile yatağa bağımlı bireyler için yürütülen hizmetlerin örnek olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "65 yaş üzerindeki yaşlılarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yılın 12 ayı, 365 gün her gün fiilen yaşlılarımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aynı zamanda eğer bedensel engeli olan insanlar varsa evde, onlar da aynı şekilde bu kapsamda yemek hizmetinden istifade edebiliyorlar. Ayrıca yaşlı ailelerimize evde bakım hizmeti, yani evinin temizliği hizmetini de yine aynı şekilde bu sistem içerisinde sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kira, su ve elektrik faturası gibi sorunlarını hayırseverlerin desteğiyle çözdüklerini anlatan Çolakbayrakkdar, çölyaklı ailelere özel desteklerden yetim çocukların eğitim masraflarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, tüm vatandaşlara çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerinin kendilerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
