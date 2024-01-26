Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına KVKK Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocasinan Belediyesi çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında farkındalık eğitimi verildi. Belediye seminer salonunda düzenlenen eğitimde KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kocasinan Belediyesi çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında belediye seminer salonunda Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı Hukuk Müşaviri Gökhan Civan eğitim verdi.

Civan, katılımcılara slayt sunum eşliğinde KVKK hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kocasinan Belediyesi KVKK Sorumlusu Tuba Karaman da bir konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişisel verilerin korunmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.

KVKK'ya dair usullerin eksiksiz uygulanmasını en iyi yapan belediye olduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Belediyesi KVKK Belediye Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title