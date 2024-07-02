Kocasinan Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan sokaklarında hizmet veren asfalt freze aracının geçen yıl kullanılmaya başlandığını belirtti. Yaz mevsimiyle birlikte asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, tüm mahallelerde değişim ve dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa geçen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını ifade etti.
Yaz mevsimi itibariyle asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."