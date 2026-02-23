Haberler

Başkan Çolakbayrakdar, ramazan ayında mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayının başlangıcından itibaren farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşarak, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayının ilk gününden itibaren farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fevziçakmak, Turgutreis, Erkilet Camikebir, Barbaros ve Yenimahalle sakinleriyle bir araya gelen Çolakbayrakdar, ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleriyle birlikte yaşayarak, onlarla sohbet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ramazan ayının ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığı dönem olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının feyzini vatandaşlarla paylaşmanın huzur verici olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Allah, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Her gün bir mahalledeyiz, inşallah ramazan sonuna kadar da her gün bir mahallemizde olmaya devam edeceğiz. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentilerini karşılayarak hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Bizim anlayışımıza göre belediyecilik sadece mahalle aralarında değil, gönüller arasında da yol yapmaktır. Ziyaret ettiğim her mahallede gönüllerimiz arasındaki bu yolun sağlamlığını görmek ayrı bir mutluluk kaynağıdır."

Vatandaşlar ise hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
