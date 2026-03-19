Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, hoşgörü ve sağduyu sağlama vesilesi olduğunu söyledi. Çolakbayrakdar, Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerine de dualarını gönderdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, bayramların küslerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olunması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğunu belirtti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz, huzur içinde ramazan ayını yaşayamadılar. Tüm mazlum coğrafyalardaki mağdur Müslüman kardeşlerimize dualarımızı gönderiyor, inşallah en kısa sürede kendi topraklarında özgür bir şekilde ramazanlarını ve bayramlarını yaşarlar. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Kayserili hemşehrilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
