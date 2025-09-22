Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini bildirdi.

Akademinin her geçen gün büyüdüğünü anlatan Çolakbayrakdar, akademiyle eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, akademiden 9 yıl boyunca 170 binden fazla kişinin faydalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurs kayıtlarımız, online olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden alınıyor. Kocasinan Akademi, sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelme, kaynaşma ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Bütün gayretimiz ve çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz."