Haberler

Kocasinan Akademi'de Yeni Eğitim Dönemi Kayıtları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi, yeni eğitim dönemi kayıtlarına başladı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akademinin eğitimden sanata, spordan kültüre çeşitli alanlarda hizmet verdiğini ve 9 yılda 170 binden fazla kişinin faydalandığını duyurdu.

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini bildirdi.

Akademinin her geçen gün büyüdüğünü anlatan Çolakbayrakdar, akademiyle eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, akademiden 9 yıl boyunca 170 binden fazla kişinin faydalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurs kayıtlarımız, online olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden alınıyor. Kocasinan Akademi, sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelme, kaynaşma ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Bütün gayretimiz ve çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu konuşuyor! Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu

Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.