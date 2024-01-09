Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri bulunduğunu belirtti.

İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğine işaret eden Yavuz, bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerin, mesai saati gözetmeksizin vatandaşları bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalıştığını bildirdi.

Yavuz, özellikle günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşılan bilgi çağında, basının öneminin daha da arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen yerel basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde Kocaeli'nin sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, ilimizin kalkınmışlık düzeyine ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım. Ebediyete irtihal eden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."